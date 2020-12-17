Mucize Doktor 43. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Mucize Doktor 42. bölüm izleme linki

Perşembe akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Mucize Doktor bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Taner Ölmez'in başrolünü üstlendiği Mucize Doktor dizisinde bu hafta yine heyecanlı sahneler ekrana gelecek. Berhayat Hastanesi’nde kozlar bir kez daha paylaşılacak...

MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman’ı Ali’ye karşı doldurmaya devam eder. Ferda’nın konferanstan dönüşü Tanju’nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman’la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar. Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali’nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo’yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi’nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Mucize Doktor 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

ANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)