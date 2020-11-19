Mucize Doktor 38. bölüm izleme linki! Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe günlerinin hem eğlendiren hem de duygulandıran dizisi Mucize Doktor yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Mucize Doktor 38. bölümüyle izleyenleri ekran başında kilitledi. Otizm ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesini anlatan dizi ilk sezonundan bu yana başarılı çizgisini hiç bozmuyor. Mucize Doktor 38. bölüm özeti ve 39. bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



MUCİZE DOKTOR 38. BÖLÜM ÖZETİ

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır. Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez. Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer. Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

MUCİZE DOKTOR 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)