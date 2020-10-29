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  • Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 35. son bölümde neler yaşanacak?
29 Ekim 2020 Perşembe 16:10 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 35. son bölümde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı" Mucize Doktor 35. son bölümde neler yaşanacak"

Mucize Doktor, her perşembe akşamı Fox Tv'de yayınlanıyor. Med Yapım ve MF Yapım imzalı olan Mucize Doktor 35. bölümü ile ekranlara geliyor. Medikal drama dizisi olarak seyirci karşısına çıkan dizi Güney Kore Good Doctor dizinden uyarlamadır. Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 36. bölümü fragmanı, bu akşam yeni bölümden sonra yayınlanıyor. Medikal drama dizisi olarak izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor Fox Tv'de yayınlanıyor. Med Yapım ve MF Yapım imzalı olan Mucize Doktor'un başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal gibi isimler yer alıyor. Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 35. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir.

Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

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