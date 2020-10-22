Mucize Doktor yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Mucize Doktor bu akşam 34. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesini anlatan dizinin başrolünü Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal paylaşıyor. Peki, Mucize Doktor 34. bölümde neler oldu? Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama bütün bunlar olurken Ali’nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda’nın süratle iyileşme sürecine giren Adil’i Ali’den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil’le ilgili ortak bir karara varamaz. Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANER ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)