Mucize Doktor 32. bölüm izleme linki! Mucize Doktor 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin başarılı yapımı Mucize Doktor 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 32. bölümüyle izleyenleri ekran başında kilitledi. Başrollerini Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Mucize Doktor dizisi perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Mucize Doktor 32. bölüm özeti ve 33. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor’un 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan 32. bölümünde; beklenmedik bir komplikasyon Adil’in iyileşme sürecinin uzamasına neden oluyor. Bu sırada Ferman’ın koruyucu ailelik başvurusu da reddedilince bebeğin de belirsiz bir tarihe kadar yurtta kalacağı ortaya çıkıyor. Ama Adil’in yıllar yılı kendisi için yaptıklarını hatırlayan Ali ne yapar eder ve kardeşini yurtta yalnız bırakmamanın bir yolunu buluyor. Ne var ki; bu da fazlasıyla ekstrem bir çözümdür, herkes Ali’ye karşı çıkar. Ama Ali ne pahasına olursa olsun kardeşinden ayrılmayacaktır.

MUCİZE DOKTOR 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)