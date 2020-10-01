Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor 31. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. FOX Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un başrolünü Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 31. BÖLÜM ÖZETİ

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil’in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda’nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez. İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman’ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez. Zaman hem Adil hem de bebek için daralır. Ama son anda, Ali’nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” FOX’ta.