Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 30. bölüm özeti ve izleme linki...

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Mucize Doktor dizisinin başrolünde Taner Ölmez yer alıyor. Dizi ilk kez geçen hafta yeni sezonu ile seyirci karşısına geçmişti. Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı ise önümüzdeki hafta olacak olan olaylar hakkında ipucu verecek.

MUCİZE DOKTOR 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.





Dizi bu akşam saat 20.00'da FOX TV'de olacak. Mucize Doktor'u canlı olarak internet sitesi üzerinden izleyebilirsiniz. Bölüm sonrasında izleme linki de haberimizin içerisinde paylaşılacaktır.

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MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi’nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile olan Kıvılcım’la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner.

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar. Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar.