Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Mucize Doktor 2. son bölüm izleme linki

Mucize Doktor dizisi izleyicileri son bölümün yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanına yoğun ilgi gösteriyorlar. Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Fox TV’nin yeni dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizinin 2. Bölümünde İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşıyor. Ama Ali, Ferman’ı dinlemiyor ve hastanede tansiyon yükseliyor. Mucize Doktor son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde sizlerle.

MUCİZE DOKTOR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden fragmana ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

Mucize Doktor dizisinin 2. bölümünde. Ali, hastaya “Kötü huylu tümörü var.” diyor. Hastanın "Ölecek miyim ben?" sorusuna evet yanıtını veriyor. Bu cevap Ferman’ı çok sinirlendiriyor. Adil Ferman’a, “Ali’ye bu kadar karşı olman.. Başka bir sebebi var mı, benim bilmediğim bir şey?” diyor.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.