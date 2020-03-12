Mucize Doktor 26. bölüm izle! Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Mucize Doktor 26. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 26. bölümünde Ali günden güne Tanju’nun gözüne batarken yaptığı son hamle ile kendisini ateşe atar. Küçük bir hastanın hayatına haddinden fazla karışan Ali’nin cezası ise izleyicileri şoke eder. Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



MUCİZE DOKTOR 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

MUCİZE DOKTOR 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)