Mucize Doktor 22. bölüm izle! Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Perşembe akşamları yayınlanan ve savant sendromlu gencin yaşadığı olayları izleyiciye aktaran Mucize Doktor yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar. Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.

MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)