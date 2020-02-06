Mucize Doktor 21. bölüm izle! Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edilip aratılmaya başladı. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Mucize Doktor dizisi 6 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Son bölümde Ferman’ın hastalık kapması ve karantina altına alınması Ali’nin üzerindeki sorumluluğu artırıyor. Ali bir yandan hastaneye gelen hastalarla ilgilenirken bir yandan da Ferman hocanın hastalığına çare bulmaya çalışıyor. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde…

MUCİZE DOKTOR 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)