Mucize Doktor 20. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerinde Taner Ölmez, ve Sinem Ünsal ve Onur Tuna gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisi her bölümüyle izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde hastanenin acil servisi karantina altına alınıyor. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalıyor ve ortalık birbirine giriyor. Mucize Doktor 21. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 20. SON BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.

MUCİZE DOKTOR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)