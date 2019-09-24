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  3. Mucize Doktor 2. son bölüm izleme linki: Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayında

Mucize Doktor 2. son bölüm izleme linki: Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayında

Mucize Doktor 2. son bölüm izleme linki: Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayında

Mucize Doktor 2. Sezon bölümün izleyici karşısına çıkmasının ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor 3. Bölüm fragmanında Ali’nin maceralarının tüm hızıyla devam ettiği görülüyor. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Nazlı Ali’ye, “Sen böyle aklına her geleni hemen çat diye söylüyorsun hep dimi?” diyor. Ali, “Bu kötü bir şey mi?” yanıtını veriyor. İşte yeni bölüm fragmanı ve sın bölümde yaşananlar…

Mucize Doktor izleyicileri heyecanla yeni bölüm fragmanını araştırılıyorlar. Mucize Doktor 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV’nin sevilen dizisinin yeni bölümünde Nazlı Ali’ye, “Sen böyle aklına her geleni hemen çat diye söylüyorsun hep dimi?” diyor. Ali, “Bu kötü bir şey mi?” yanıtını veriyor. Nazlı, “Hayır, hatta çok iyi bir şey. Diğer erkekler gibi değilsin yani.” diyor. Bir başka sahnede Ali Adil’e, “Senin yüzünden oldu. Çocukken sana sordum, ‘Doktor olunca herkesi kurtarabilir miyim?’ dedim.  ‘Evet’ dedin. Ne oldu, kurtaramadım işte!” diyor.

 

MUCİZE DOKTOR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linkten fragmanı izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında Nazlı Ali’ye, “Sen böyle aklına her geleni hemen çat diye söylüyorsun hep dimi?” diyor. Ali, “Bu kötü bir şey mi?” yanıtını veriyor. Nazlı, “Hayır, hatta çok iyi bir şey. Diğer erkekler gibi değilsin yani.” diyor.

Ali, “Senin yüzünden oldu. Çocukken sana sordum, ‘Doktor olunca herkesi kurtarabilir miyim?’ dedim.  ‘Evet’ dedin. Ne oldu, kurtaramadım işte!” diyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

Mucize Doktor dizisinin 2. bölümünde. Ali, hastaya “Kötü huylu tümörü var.” diyor. Hastanın "Ölecek miyim ben?" sorusuna evet yanıtını veriyor. Bu cevap Ferman’ı çok sinirlendiriyor. Adil Ferman’a, “Ali’ye bu kadar karşı olman.. Başka bir sebebi var mı, benim bilmediğim bir şey?” diyor.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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