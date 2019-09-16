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  3. Mucize Doktor 1. bölüm izleme linki: Mucize Doktor 2. bölüm 2. fragmanı yayında!

Mucize Doktor 1. bölüm izleme linki: Mucize Doktor 2. bölüm 2. fragmanı yayında!

Mucize Doktor 1. bölüm izleme linki: Mucize Doktor 2. bölüm 2. fragmanı yayında!

Mucize Doktor izleyicileri ilk bölümün ardından heyecanla fragmanı araştırıyorlar. Mucize Doktor dizisinin 2. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Ali, hastaya “Kötü huylu tümörü var.” diyor. Hastanın "Ölecek miyim ben?" sorusuna evet yanıtını veriyor. Bu cevap Ferman’ı çok sinirlendiriyor. Adil Ferman’a, “Ali’ye bu kadar karşı olman.. Başka bir sebebi var mı, benim bilmediğim bir şey?” diyor. İşte dizi ile ilgili merak edilenler…

Mucize Doktor 2. Bölüm 2. Fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Mucize Doktor ilk bölümün izlenmesinin ardından heyecanla beklenilen fragmanda Adil Ferman’a, “Ali’ye bu kadar karşı olman.. Başka bir sebebi var mı, benim bilmediğim bir şey?” diyor. Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan dizi ile ilgili detaylar haberimizde.

İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUCİZE DOKTOR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Mucize Doktor dizisinin 2. Bölümünün 2. Fragmanı yayınlandı. Ali, hastaya “Kötü huylu tümörü var.” diyor. Hastanın "Ölecek miyim ben?" sorusuna evet yanıtını veriyor. Bu cevap Ferman’ı çok sinirlendiriyor. Adil Ferman’a, “Ali’ye bu kadar karşı olman.. Başka bir sebebi var mı, benim bilmediğim bir şey?” diyor.

MUCİZE DOKTOR 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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