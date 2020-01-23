Mucize Doktor 19. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Mucize Doktor dizisinde başrolleri Taner Ölmez, ve Sinem Ünsal ve Onur Tuna paylaşıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ali Nazlı’ya açılmanın fırsatını kolluyor ve ona çiçek oluyor. Bu sırada Nazlı ile çarpışan Ali içinden geçen hisleri dile getiriyor ve olanlar oluyor. Mucize Doktor 20. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 19. SON BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.

MUCİZE DOKTOR 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)