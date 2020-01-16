Mucize Doktor 18. bölüm izleme linki! Mucize Doktor 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 19. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisi Savant sendromlu bir gencin doktor olma yolunda yaşadığı olayları anlatıyor. Son bölümde ameliyatla ayrılan ikizlerin durumu kötüye gitmektedir. Diğer yandan ise Ferman asistanlara zorlu bir sınav yapar. Kıvılcım’ın Ali için söylediklerini duyan Ali ise gözyaşlarına hakim olamaz. Haberimiz içerisinden Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Nazlı’yla geçirdikleri lunapark gecesini Ferman’la paylaşmak ister ama Ferman, Ali’nin teklifsiz samimiyetinden rahatsız olur; bir de üstüne asistanları kaytarırken yakalayınca herkesi sınav yapmaya karar verir. Diğer tarafta daha yeni ayrılmış yapışık ikizlerin durumu süratle kötüye gitmektedir. Asistanlar bir yandan Ferman’ın sınavına hazırlanır bir yandan ikizlerin durumuna çözüm bulmaya çalışırken Cerrahi Bölüm’ün maskotu, sekiz yaşındaki Betüş, hastaneye belki yirminci yatışını yapar. Ali’yle aralarında çabucak bir yakınlık doğar ve Ali onun ameliyatını bizzat yapmak ister. Ama önce Ferman’ın onun için özellikle zorlaştırdığı sınavı geçmelidir. Sonunda ikizler vakasında bütün çareler tükenir ve ekip korkunç bir seçimle karşı karşıya gelir: Bir kardeşin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekir. Ama hangisi? Kim bu ölümcül kararı verebilir?

MUCİZE DOKTOR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)