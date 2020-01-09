Mucize Doktor 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 17. son bölüm izleme linki!

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor 17. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Mucize Doktor dizisi Perşembe günü izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Mucize Doktor 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde

MUCİZE DOKTOR 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 17. SON BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)