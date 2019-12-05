Mucize Doktor 13. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Mucize Doktor yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı da son bölümü izleyen bireyler tarafından aratılmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan, savant sendromlu otizmli bir gencin doktor olma hikayesini anlatan dizi izleyenlerine duygusal anlar yaşatıyor. Son bölümde Ali’nin inatçı tavırları Ferman’ı kızdırır ve kimseye anlatmadığı sırların ortaya çıkmasını sağlar. Peki, Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 13. SON BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)