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  3. Mucize Doktor 12. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 12. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 12. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Mucize Doktor dizisi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Dizinin son bölümünü izleyenler ‘Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi reyting sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Son bölümde hastanenin durumu Nazlı’nın yanlış müdahale ettiği hasta yüzünden tehlikeye giriyor ve bakanlıktan görevli heyet geliyor. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimizde

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı sevilen dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Mucize Doktor dizisi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Son bölümde Nazlı’nın acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye geliyor. Peki, Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı…

MUCİZE DOKTOR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.  

MUCİZE DOKTOR 12. SON BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)

 

 

 


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