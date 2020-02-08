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  3. Muazzez Ersoy: TSM bizimle yeniden canlanacak 

Muazzez Ersoy: TSM bizimle yeniden canlanacak 

Muazzez Ersoy: TSM bizimle yeniden canlanacak 

Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Muazzez Ersoy ile Gökhan Sezen, aynı sahnede konser vermeye hazırlanıyor.

21 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak olan ikili, “En dinamik, en güzel, en ruha dokunan şarkılar, seçtik. 7’den 77’ye herkesi bekliyoruz” dedi. Ersoy, rap müziğinin ön planda olmasıyla ilgili olarak “Türk müziği uzun süredir durgun döneme girdi. Kültürü, tarihi, alt yapısı olan bir müzik türü… Kesinlikle bitmez! Bizimle Türk müziği inanılmaz derecede canlanacak” dedi. 


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