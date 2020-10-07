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  • Muazzez Ersoy paylaştı, akıllara Seda Sayan geldi: Kendine benzemek ne güzel, filtresiz!
07 Ekim 2020 Çarşamba 18:00 | Son Güncelleme:

Muazzez Ersoy paylaştı, akıllara Seda Sayan geldi: Kendine benzemek ne güzel, filtresiz!

Muazzez Ersoy paylaştı, akıllara Seda Sayan geldi: Kendine benzemek ne güzel, filtresiz!

Usta sanatçı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından filtresiz bir paylaşımda bulundu. Ersoy'un paylaşımına düştüğü manidar notla kime meydan okuduğu merak konusu oldu.

62 yaşındaki Muazzez Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta estetik yaptıran ünlülere meydan okudu. Doğal güzelliği ile yılların eskitemediği isim olan Ersoy'un, "Kendine benzemek ne güzel; filtresiz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Muazzez Ersoy'un manidar paylaşımı akıllara Seda Sayan'ı getirirken, yılların sanatçısının gençliği de sosyal medya gündeminde yerini aldı...

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DİYARBAKIR ANNELERİ...

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