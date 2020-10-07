Muazzez Ersoy paylaştı, akıllara Seda Sayan geldi: Kendine benzemek ne güzel, filtresiz!

62 yaşındaki Muazzez Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta estetik yaptıran ünlülere meydan okudu. Doğal güzelliği ile yılların eskitemediği isim olan Ersoy'un, "Kendine benzemek ne güzel; filtresiz" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Muazzez Ersoy'un manidar paylaşımı akıllara Seda Sayan'ı getirirken, yılların sanatçısının gençliği de sosyal medya gündeminde yerini aldı...