MSG'de telif kavgası! Seçim öncesi tartışma kızıştı

Erçin DAĞ EYSEN

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) eski yöneticilerinden Burhan Bayar, genel kurul öncesi sert açıklamalar yaptı. Dernekte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla mahkemeye başvuran 5 üyeden biri olan Bayar, başkan Candan Erçetin’i “Teliflerimiz GS yandaşlarına akıtılıyor” diye suçladı.

DESPOT CANDAN!

Erçetin’in telifleri kendine aktarmak için derneği kullandığını iddia eden Bayar, şunları söyledi: “MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Taner Büyükkaymakçı, MSG’DE yaşanan haksız hukuksuz işlerden, GS kökenli yandaşlara akıtılan teliflerimizden, kitap bastırma komedisinden, edisyon şirketine devredilen lisanslamalardan, eski araba satıcısından 200 bin liraya alınan 2 sayfalık rapordan, Haysiyet Kurulu’na verilen denetleme üyesinden, denetleme başkanına yapılan baskıdan hiç mi rahatsız olmadınız? Emeklerimizin Galatasaray liselilere peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bütün bunlara göz yumanlara, dünyanın en büyük bestecisiymiş gibi mağrur, despot Candan Erçetin’in karşısında el etek duranlara da gereken cezaları vereceğiz. Genel kurula iyi hazırlanın. Rakamlar MSG’yi batırdığınızı ispat ediyor.”