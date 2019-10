Modanın kalbi Istanbul'da atacak! Mercedes-Benz FashIon Week 8 Ekim'de başlıyor

Her yıl uluslararası moda takvimi doğrultusunda iki defa düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en büyük uluslararası moda platformu. 41 tasarımcı ve marka, toplamda 28 defile ve sunumda ilkbahar/yaz 2020 koleksiyonlarını sergileyecek. Bu isimlerin 12’si defile, 10’u ise studio & mini defile formatında gerçekleşecek. Ayrıca koleksiyonlarını Zorlu PSM dışındaki Venedik Sarayı ve İMǒde sergilemeyi tercih eden 4 tasarımcı da bulunuyor. Türkiye’de tasarımın ve hazır giyim endüstrisinin dünya pazarlarındaki başarısına katkı veren organizasyonda, 41 tasarımcı ve marka, koleksiyonlarını sergileyecek. Özlem Erkan, Barbie by Çigdem Akın, Can Yunus Çetinkaya, Ceren Ocak, Gökhan Yavaş, Mehtap Elaidi, Mehmet korkmaz, Kadir Kılıç, Mert Erakan, Murat Aytulum, Natalie Kolyozyan, Niyazi Erdoğan, Muhammed İloğlu, Mehmet Emiroğlu, Şebnur Günay, Emre Pakel, Seydullah Yılmaz, Sudi Etuz, Yakup Biçer, Özlem Süer ve Yelda Aslan’ın tasarımları da sahnede olacak.

ÜNLÜ MAĞAZALAR GELİYOR

Aralarında Galleries Lafayette, Saks Fifth Avenue, Harvey Nichols, Rainbowwave ve Studio Zeta’nın da bulunduğu prestijli zincir mağaza ve butiklerin temsilen satın alma sorumluları İstanbul’da olacak. Dünya medyasının moda editörleri, sokak stili fotoğrafçıları ve ‘influencer’lardan oluşan yabancı basın temsilcileri de İstanbul’daki tasarımları dünyaya duyuracak.

TÜRK GiRiŞiMCiLERE FIRSATLAR

Hafta için The Core Istanbul organizasyonu da, yeni işbirliklerine zemin hazırlamak amacıyla, yerli ve yabancı satın alma sorumlularıyla genç moda girişimcilerini, moda medyasını buluşturacak. Fashion Week Istanbul’da ayrıca, marka ve tasarımcıların birikimlerini aktaracağı, moda endüstrisine farklı bakış açıları sunan ilham verici konuşmalar ve paneller de düzenlenecek. Mercedes-Benz de, genç kullanıcılarla yönelik kompakt sınıftaki ilk sedan modeli olan A-Serisi Sedan’ı sergileyecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI’yi; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) destekliyor.

MODANIN KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Türkiye’nin genel ihracatında kilogram başına değer 1,3 dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda ise 18 dolar. Bu da tekstil ve hazır giyimi, mücevher ve savunma sanayi ile birlikte katma değerde ilk üç sıraya getiriyor. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 17,6 milyar dolarlık ihracatı ve 15,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına sahip, ülkeye en fazla net döviz girdisi sağlayan sektörlerden.

TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA TANITIYORUZ

İTKİB Moda Haftası Komite Başkanı Cem Altan: “Moda haftası sayesinde yurtdışında Türkiye’nin sadece bir üretim üssü değil tasarımını yapan ve dünyaya satan bir ülke olduğu algısını pekiştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul’u da tanıtıyoruz.”

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ OLACAK

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan: “Türk tasarımcıları Mercedes-Benz’in sahip olduğu diğer global moda platformlarında destekleyerek uluslararası ölçekte büyümelerine katkı sağlıyoruz. İstanbul’u bir moda ve tasarım merkezi haline getirme iddiamız var.”