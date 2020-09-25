Modacı Yıldırım Mayruk'tan 60. yıla Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray ile veda

Türk modasına yön veren isim Yıldırım Mayruk, tarihi Fişekhane’de gerçekleşen jübileyle 60 yıllık meslek hayatına veda etti. “Yıldırım Mayruk jübile” koleksiyonu arşivden 1000’den fazla elbise içinden 1960’tan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.

Ünlü modacının jübilesinde Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray podyumda yürüdü. Gecenin sonunda Mayruk ayakta alkışlandı. Bu esnada gözyaşlarına hakim olamayan Mayruk, Şoray’ın elini öpücük kondurdu.



ANNELER VE KIZLARI PODYUMDA



Türkiye’nin en ünlü isimleri Azra Akın, Arzum Onan, Ahu Yağtu podyumda yer alırken Bahar Noyan kızı Gizem Noyan, Deniz Pulaş kızı Nehir, Elçin Türksev ve kızı Dila, A. İpek Tenolcay ve kızı, Özlem Kaymaz kızı Tara de Vries, Sibel Tan Arıkan ve kızı Aslı Arıkan gibi isimler anne-kız olarak defilede boy gösterdi. Gecenin finalinde konuşan Türkan Şoray “Yıldırım’ın hepimiz üzerinde büyük emeği vardı. Moda dünyasının duayeniydi. Çok hüzünlü bir geceydi” dedi.

Bülent Ersoy da defileyi en ön sıradan izledi.