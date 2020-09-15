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15 Eylül 2020 Salı 12:29 | Son Güncelleme:

Modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere yığıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta içi yayınlanan Doya Doya Moda programının çekimlerinde talihsiz kaza yaşadı.

Podyumda yürürken dengesini kaybeden Saraçoğlu b,r anda yere yuvarlandı. 

Neye uğradığını şaşıran ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.

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