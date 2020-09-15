Modacı Gülşah Saraçoğlu bir anda yere yığıldı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta içi yayınlanan Doya Doya Moda programının çekimlerinde talihsiz kaza yaşadı.

Podyumda yürürken dengesini kaybeden Saraçoğlu b,r anda yere yuvarlandı.

Neye uğradığını şaşıran ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.