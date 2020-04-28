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  3. Moda dünyası yasta! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Moda dünyası yasta! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Moda dünyası yasta! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün evinde hayatını kaybetti. 64 yaşındaki modacı geçen yıl beyin tümörü için ameliyat masasına yatmış ve zor zamanlar yaşamıştı.

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Tedavisi devam eden Yerlitaş’ın ani ölümü moda dünyasını üzüntüye boğdu. Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından modacının 2 gün önce yatakta düşerek ayağını kırdığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Yerlitaş’ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiği bildirildi. 

SON PAYLAŞIMI 

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı. Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.

DOSTLARI EVE KOŞTU 

Yerlitaş’ın ölümünün ardından sanat dünyasının ünlü isimleri modacının Fulya’daki evine koştu. Aileye taziyelerini ileten Ebru Gündeş ve Sibel Can’ın cenaze evinde gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Her iki isim de kendilerine uzatılan mikrofonlara konuşmaktan kaçındı. 


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