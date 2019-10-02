Miss Turkey 9 numara Reyhan Kasapoğlu kimdir? Miss Turkey 2019 Reyhan Kasapoğlu kaç yaşında?

Reyhan Kasapoğlu’nun boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Reyhan Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Reyhan Kasapoğlu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

REYHAN KASAPOĞLU KİMDİR?

Reyhan Kasapoğlu, Miss Turkey'de 9 numarada yer alacak. 20 yaşında olan Reyhan Kasapoğlu’nun boyu 1.74. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf öğrencisi.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.