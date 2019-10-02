Miss Turkey 2019 Zübeyde Lokmanoğlu kimdir? Zübeyde Lokmanoğlu kaç yaşında?

Zübeyde Lokmanoğlu’nun boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Zübeyde Lokmanoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Zübeyde Lokmanoğlu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ZÜBEYDE LOKMANOĞLU KİMDİR?

Zübeyde Lokmanoğlu, Miss Turkey'de 12 numarada yer alacak. 18 yaşında olan Zübeyde Lokmanoğlu’nun boyu 1.76. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ