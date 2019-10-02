Miss Turkey 2019 Tiffany İnci Kurak kimdir? Miss Turkey 15 numara Tiffany İnci Kurak kaç yaşında?

Tiffany İnci Kurak’ın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Tiffany İnci Kurak kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Tiffany İnci Kurak ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

TIFFANY İNCİ KURAK KİMDİR?

Tiffany İnci Kurak, Miss Turkey'de 15 numarada yer alacak. 23 yaşında olan Tiffany İnci Kurak’ın boyu 1.78. Mildred Scheel Schule’de pazarlama ve satış danışmanlığı bölümünde eğitimine devam ediyor.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.