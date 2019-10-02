Miss Turkey 2019 Selin Karaarslan kimdir? Selin Karaarslan kaç yaşında?

Selin Karaarslan’ın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Selin Karaarslan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Selin Karaarslan ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SELİN KARAARSLAN KİMDİR?

Selin Karaaslan, Miss Turkey'de 7 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Selin Karaaslan’ın boyu 1.76. Karaaslan, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.