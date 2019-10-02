Miss Turkey 2019 Pelin Kahraman kimdir? Miss Turkey finalisti 18 numara Pelin Kahraman kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 finalistleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Miss Turkey 2019 Pelin Kahraman kimdir, kaç yaşında? 2019 yılı Türkiye güzelinin kim olacağı merak konusu. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. Ece Pelin Kahraman ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

PELİN KAHRAMAN KİMDİR?

Pelin Kahraman, Miss Turkey'de 18 numarada yer alacak. 23 yaşında olan Pelin Kahraman’ın boyu 1.80. Kahraman, HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ