Miss Turkey 2019 Nursena Özcanlı kimdir? Miss Turkey 16 numara Nursena Özcanlı kaç yaşında?
Miss Turkey 2019 finalistleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Miss Turkey 2019 Nursena Özcanlı kimdir, kaç yaşında? 2019 yılı Türkiye güzelinin kim olacağı merak konusu. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. Nursena Özcanlı ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.
“Miss Turkey 16 numara Nursena Özcanlı kimdir?” sorusu merak ediliyor. Nursena Özcanlı kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Finalistler arasında yer alan Nursena Özcanlı ile ilgili merak edilenlere haberimizde sizlerle.
NURSENA ÖZCANLI KİMDİR?
Nursena Özcanlı, Miss Turkey'de 16 numarada yer alacak. 21 yaşında olan Nursena Özcanlı’nın boyu 1.78. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.
GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?
Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.