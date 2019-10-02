Miss Turkey 2019 Nursena Özcanlı kimdir? Miss Turkey 16 numara Nursena Özcanlı kaç yaşında?

“Miss Turkey 16 numara Nursena Özcanlı kimdir?” sorusu merak ediliyor. Nursena Özcanlı kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Finalistler arasında yer alan Nursena Özcanlı ile ilgili merak edilenlere haberimizde sizlerle.

NURSENA ÖZCANLI KİMDİR?

Nursena Özcanlı, Miss Turkey'de 16 numarada yer alacak. 21 yaşında olan Nursena Özcanlı’nın boyu 1.78. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.