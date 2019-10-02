Miss Turkey 2019 Naz Özdeğirmenci kimdir? Miss Turkey 20 numara Naz Özdeğirmenci kaç yaşında?

Naz Özdeğirmenci’nin boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Naz Özdeğirmenci kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Naz Özdeğirmenci ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

NAZ ÖZDEĞİRMENCİ KİMDİR?

Naz Özdeğirmenci, Miss Turkey'de 20 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Naz Özdeğirmenci’nin boyu 1.85. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.