Miss Turkey 2019 Hüray Ertürk kimdir? Hüray Ertürk kaç yaşında?

Hüray Ertürk’ün boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Hüray Ertürk kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Hüray Ertürk ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

HÜRAY ERTÜRK KİMDİR?

Hüray Ertürk, Miss Turkey'de 4 numarada yer alacak. 20 yaşında olan Hüray Ertürk’ün boyu 1.77. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümü 1. sınıf öğrencisi.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.