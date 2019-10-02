Miss Turkey 2019 hangi kanalda, saat kaçta? Miss Turkey canlı yayını ne zaman?
“Miss Turkey 2019 hangi kanalda, saat kaçta?” soruları araştırılıyor. Miss Turkey canlı yayını ne zaman? Güzellik yarışması için geri sayım başladı. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist birinci olup tacı takabilmek için yarışacak. Finalistler bu akşam farklı koreografiler sergileyecekler.
Miss Turkey 2019 finali için heyecan giderek artıyor. Miss Turkey 2019 hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye güzelinin kim olacağı bu akşam belli olacak. Adaylar arasından 20 finalist belirlendi. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. Finalistler bu akşam farklı koreografiler sergileyecekler. Yapılan açıklamada yarışmanın canlı yanının nereden yapılacağı açıklandı. İşte detaylar…
MİSS TURKEY NE ZAMAN?
Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak.
MİSS TURKEY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yapılan tarafından yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” denildi.
MİSS TURKEY FİNALİSTLERİ
1 NUMARA: SİMAY RASİMOĞLU BOY: 1.88YAŞ: 22ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ MEZUNU
2 NUMARA: BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ BOY: 1.80YAŞ: 23İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
3 NUMARA: MELİKE KANBURBOY BOY: 1.78 YAŞ: 24 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
4 NUMARA: HÜRAY ERTÜRKBOY BOY: 1.77 YAŞ: 20ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
5 NUMAR: DİLARA ÖZDEMİR BOY: 1.77YAŞ: 20MALMÖ ÜNİVERSİTESİ GLOBAL SİYASİ İLİŞKİLER FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
6 NUMARA: İDİL DOĞA ORAL BOY: 1,76YAŞ: 20İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ MODA TASARIM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
7 NUMARA SELİN KARAASLAN BOY: 1.76YAŞ: 22MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU
8 NUMARA ADA DEMİRELLİ BOY: 1.76YAŞ: 19EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
9 NUMARA REYHAN KASAPOĞLU BOY: 1.74YAŞ: 20İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
10 NUMARA ALEYNA YAVAŞ BOY: 1.70YAŞ: 20TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞİ ÖĞRETMENLİĞİ
11 NAZLI CAN ÇETİN BOY: 1.76YAŞ: 19BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
12 NUMARA ZÜBEYDE LOKMANOĞLU BOY: 1.76YAŞ: 18YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
13 NUMARA ELİF YAHYAOĞLU BOY: 1.76YAŞ: 24YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNU
14 NUMARA SANDRA DENİZ KARSLI BOY: 1.77YAŞ: 19SAN DIEGO STATE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
15 NUMARA TIFFANY İNCİ KURAK BOY: 1.78YAŞ: 23MILDRED SCHEEL SCHULE MODA PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ
16 NUMARA NURSENA ÖZCANLI BOY: 1.78YAŞ: 21MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
17 NUMARA ECE DEMİRALP BOY: 1.78YAŞ: 21İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
18 NUMARA PELİN KAHRAMAN BOY: 1.80YAŞ: 23HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
19 NUMARA BÜŞRA TURAN BOY: 1.85YAŞ: 20İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
20 NUMARA NAZ ÖZDEĞİRMENCİ BOY: 1.85YAŞ: 22YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU