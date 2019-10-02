Miss Turkey 2019 finalisti Büşra Turan kimdir? Miss Turkey 19 numara Büşra Turan kaç yaşında?

Büşra Turan’ın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Büşra Turan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Büşra Turan ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

BÜŞRA TURAN KİMDİR?

Büşra Turan, Miss Turkey'de 19 numarada yer alacak. 20 yaşında olan Büşra Turan’ın boyu 1.85. Büşra Turan, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 3. Sınıf öğrencisi.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.