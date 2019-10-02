Miss Turkey 2019 Elif Yahyaoğlu kimdir? Elif Yahyaoğlu kaç yaşında?

Elif Yahyaoğlu’nun boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Elif Yahyaoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Elif Yahyaoğlu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ELİF YAHYAOĞLU KİMDİR?

Elif Yahyaoğlu Miss Turkey'de 13 numarada yer alacak. 24 yaşında olan Elif Yahyaoğlu’nun boyu 1.76. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNU

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.