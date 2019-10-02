Miss Turkey 2019 Ece Demiralp kimdir? Miss Turkey finalisti 17 numara Ece Demiralp kaç yaşında?

Ece Demiralp’ın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Ece Demiralp kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Ece Demiralp ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ECE DEMİRALP KİMDİR?

Ece Demiralp, Miss Turkey'de 17 numarada yer alacak. 21 yaşında olan Nursena Özcanlı’nın boyu 1.78. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde okuyan Demiralp, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 sınıf öğrencisi

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.