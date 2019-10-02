Miss Turkey 2019 Dilara Özdemir kimdir? Miss Turkey Dilara Özdemir kaç yaşında?
Miss Turkey 2019 finalistleri arasında yer alan Dilara Özdemir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dilara Özdemir kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Finalistler arasında yer alan Dilara Özdemir ile ilgili merak edilenlere haberimizde sizlerle.
Dilara Özdemir’in boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Dilara Özdemir kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Dilara Özdemir ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
DİLARA ÖZDEMİR KİMDİR?
Dilara Özdemir, Miss Turkey'de 5 numarada yer alacak. 20 yaşında olan Dilara Özdemir’in boyu 1.77. Malmö Üniversitesi Global Siyasi İlişkiler Fakültesi İnsan Hakları Bölümü 2. sınıf öğrencisidir.
GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?
Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.