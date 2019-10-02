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  3. Miss Turkey 2019 Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir? Bilgi Nur Aydoğmuş kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir? Bilgi Nur Aydoğmuş kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir" Bilgi Nur Aydoğmuş kaç yaşında"

Miss Turkey 2019 finalistleri arasında yer alan Bilgi Nur Aydoğmuş merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Finalistler arasında yer alan Aydoğmuş ile ilgili merak edilenlere haberimizde sizlerle.

Bilgi Nur Aydoğmuş’un boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Bilgi Nur Aydoğmuş ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Bilgi Nur Aydoğmuş, Miss Turkey'de 2 numarada yer alacak. 23 yaşında olan Bilgi Nur Aydoğmuş’un boyu 1.80. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

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