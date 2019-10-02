Miss Turkey 2019 Aleyna Yavaş kimdir? Miss Turkey 10 numara Aleyna Yavaş kaç yaşında?

Aleyna Yavaş’ın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Reyhan Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Aleyna Yavaş ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ALEYNA YAVAŞ KİMDİR?

Aleyna Yavaş, Miss Turkey'de 10 numarada yer alacak. 20 yaşında olan Aleyna Yavaş’ın boyu 1.70. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İşi Öğretmenliği mezunu