Miss Turkey 2019 Ada Demirelli kimdir? Miss Turkey 8 numara Ada Demirelli kaç yaşında?

Ada Demirelli’nin boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Ada Demirelli kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Ada Demirelli ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ADA DEMİRELLİ KİMDİR?

Ada Demirelli, Miss Turkey'de 8 numarada yer alacak. 19 yaşında olan Ada Demirelli’nin boyu 1.76.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi.