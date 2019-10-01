Miss Turkey 2018 birincisi kim oldu? Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?
Miss Turkey 2018 birincisi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 22.00’de yapılacak olan final gecesinde belli olacak. Her hangi bir televizyon kanalında yayını olmayan 2018 Miss Turkey finali internet üzerinden canlı olarak takip edilecek.
Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında soruları Miss Turkey birincisi olmasının ardından araştırılıyor. Miss Turkey 2018 birincisi kim oldu? 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarıştı. Miss Turkey 2018 birincisi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 22.00’de yapılan final gecesinde belli oldu.
BİRİNCİ KİM OLDU?
Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu. Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.
MİSS TURKEY NE ZAMAN?
Miss Turkey 2018 birincisi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 22.00’de yapılacak olan final gecesinde belli olacak. Her hangi bir televizyon kanalında yayını olmayan 2018 Miss Turkey finali internet üzerinden canlı olarak takip edilecek.
MİSS TURKEY'DE GEÇEN YIL KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?
21 Eylül perşembe günü, Miss Turkey 2017 Itır Esen, Miss Turkey 2017 Universe ise Aslı Sümen seçilmişti. Ancak organizasyon yetkilileri Twitter'dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Esen'in tacının geri alındığı açıklamış ve yeni Miss Turkey 2017 Aslı Sümen olmuştu.
MİSS TURKEY FİNALİSTLERİ
İşte 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran isimler..
1-Şevval Şahin
Yaş 19
Boy 1,82
Doğum Yeri İstanbul
UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
2-Deren Ertaş
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri Kırklareli
MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
3- Sena Yağmur Çelik
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
4-Göksu Oral
Yaş 22
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU
5- Cansu Erdönmez
Yaş 24
Boy 1,78
Doğum Yeri İstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
6- Bilge Uluğ
Yaş 22
Boy 1,78
Doğum Yeri İstanbul
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
7-Yasemin Aşkın
Yaş 23
Boy 1,78
Doğum Yeri Almanya
INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU
8- Gülsüm İlayda Özülke
Yaş 21
Boy 1,76
Doğum Yeri Denizli
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
9- Aylin Sabrina White
Yaş 21
Boy 1,73
Doğum Yeri Dubai
UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
10- Roda Irmak Kalkan
Yaş 18
Boy 1,72
Doğum Yeri İstanbul
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
11- Çiçek Arsu
Yaş 23
Boy 1,71
Doğum Yeri Gaziantep
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA BÖLÜMÜ MEZUNU
12- Beray Kocabaş
Yaş 26
Boy 1,74
Doğum Yeri İstanbul
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, KEMAN BÖLÜMÜ MEZUNU. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
13- Dilara Yılmaz
Yaş 21
Boy 1,73
Doğum Yeri Almanya
BERUFSKOLLEG OST IN ESSEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
14- Işıl Coşkun
Yaş 20
Boy 1,76
Doğum Yeri İstanbul
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
15- Tara Madelein De Vries
Yaş 19
Boy 1,77
Doğum Yeri Hollanda
KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
6- Meltem Kırbaş
Yaş 21
Boy 1,77
Doğum Yeri İzmir
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
17- Tuna Salon
Yaş 22
Boy 1,79
Doğum Yeri Balıkesir
SORBONNE ÜNİVERSİTESİ,SANAT VE MEDYA FAKÜLTESİ, MEDYA-İLETİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNU
18- Buse Akar
Yaş 21
Boy 1,78
Doğum Yeri Marmaris
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, SON SINIF ÖĞRENCİSİ
19- Lale Zuzanna Onuk
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
VARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
20- Damla Özdemir
Yaş 21
Boy 1,82
Doğum Yeri İstanbul
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ