Miss Turkey 2018 birincisi kim oldu? Türkiye güzeli Şevval Şahin kimdir?

Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında soruları Miss Turkey birincisi olmasının ardından araştırılıyor. Miss Turkey 2018 birincisi kim oldu? 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarıştı. Miss Turkey 2018 birincisi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 22.00’de yapılan final gecesinde belli oldu.

BİRİNCİ KİM OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu. Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

MİSS TURKEY NE ZAMAN?

Miss Turkey 2018 birincisi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 22.00’de yapılacak olan final gecesinde belli olacak. Her hangi bir televizyon kanalında yayını olmayan 2018 Miss Turkey finali internet üzerinden canlı olarak takip edilecek.

MİSS TURKEY'DE GEÇEN YIL KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

21 Eylül perşembe günü, Miss Turkey 2017 Itır Esen, Miss Turkey 2017 Universe ise Aslı Sümen seçilmişti. Ancak organizasyon yetkilileri Twitter'dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Esen'in tacının geri alındığı açıklamış ve yeni Miss Turkey 2017 Aslı Sümen olmuştu.

MİSS TURKEY FİNALİSTLERİ

İşte 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran isimler..

1-Şevval Şahin

Yaş 19

Boy 1,82

Doğum Yeri İstanbul

UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

2-Deren Ertaş

Yaş 20

Boy 1,80

Doğum Yeri Kırklareli

MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

3- Sena Yağmur Çelik

Yaş 20

Boy 1,80

Doğum Yeri İstanbul

IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

4-Göksu Oral

Yaş 22

Boy 1,80

Doğum Yeri İstanbul

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZUNU

5- Cansu Erdönmez

Yaş 24

Boy 1,78

Doğum Yeri İstanbul

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ. ADALET YÜKSEK OKULU, ADALET BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

6- Bilge Uluğ

Yaş 22

Boy 1,78

Doğum Yeri İstanbul

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

7-Yasemin Aşkın

Yaş 23

Boy 1,78

Doğum Yeri Almanya

INTERNATIONALE AKADEMIE FÜR FILMSCHAUSPIEL, FİLM BÖLÜMÜ MEZUNU

8- Gülsüm İlayda Özülke

Yaş 21

Boy 1,76

Doğum Yeri Denizli

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

9- Aylin Sabrina White

Yaş 21

Boy 1,73

Doğum Yeri Dubai

UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS, ULUSLARARASI İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

10- Roda Irmak Kalkan

Yaş 18

Boy 1,72

Doğum Yeri İstanbul

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, UNIMI SCIENZE POLITICHE FAKÜLTESİ, POLITICAL SCIENCES AND ECONOMY BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

11- Çiçek Arsu

Yaş 23

Boy 1,71

Doğum Yeri Gaziantep

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO-TELEVİZYON-SİNEMA BÖLÜMÜ MEZUNU

12- Beray Kocabaş

Yaş 26

Boy 1,74

Doğum Yeri İstanbul

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, KEMAN BÖLÜMÜ MEZUNU. KOÇ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

13- Dilara Yılmaz

Yaş 21

Boy 1,73

Doğum Yeri Almanya

BERUFSKOLLEG OST IN ESSEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

14- Işıl Coşkun

Yaş 20

Boy 1,76

Doğum Yeri İstanbul

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

15- Tara Madelein De Vries

Yaş 19

Boy 1,77

Doğum Yeri Hollanda

KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

6- Meltem Kırbaş

Yaş 21

Boy 1,77

Doğum Yeri İzmir

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

17- Tuna Salon

Yaş 22

Boy 1,79

Doğum Yeri Balıkesir

SORBONNE ÜNİVERSİTESİ,SANAT VE MEDYA FAKÜLTESİ, MEDYA-İLETİŞİM BÖLÜMÜ MEZUNU

18- Buse Akar

Yaş 21

Boy 1,78

Doğum Yeri Marmaris

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, SON SINIF ÖĞRENCİSİ

19- Lale Zuzanna Onuk

Yaş 20

Boy 1,80

Doğum Yeri İstanbul

VARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

20- Damla Özdemir

Yaş 21

Boy 1,82

Doğum Yeri İstanbul

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ