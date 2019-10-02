Miss Turkey 14 numara Sandra Deniz Karslı kimdir? Deniz Karslı kaç yaşında , nereli?

Sandra Deniz Karslı’nın boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Sandra Deniz Karslı kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Sandra Deniz Karslı ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SANDRA DENİZ KARSLI KİMDİR?

Sandra Deniz Karslı Miss Turkey'de 14 numarada yer alacak. 19 yaşında olan Sandra Deniz Karslı’nıon boyu 1.77. San Dıego State Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitimine devam ediyor.