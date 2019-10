Miss Turkey 11 numara Nazlı Can Çetin kimdir? Miss Turkey 2019 Nazlı Can Çetin kaç yaşında?

Nazlı Can Çetin’in boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Nazlı Can Çetin kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Nazlı Can Çetin ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

NAZLI CAN ÇETİN KİMDİR?

Nazlı Can Çetin, Miss Turkey'de 11 numarada yer alacak. 19 yaşında olan Nazlı Can Çetin’in boyu 1.76. Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencisi

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.