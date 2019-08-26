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  3. Miss & Mr Model of Turkey 2019 birincileri belli oldu

Miss & Mr Model of Turkey 2019 birincileri belli oldu

Miss & Mr Model of Turkey 2019 birincileri belli oldu

Miss & Mr Model of Turkey 2019 yarışmasının büyük finali İzmir’de yapıldı. Yarışmada 14 erkek ve 14 kadın model kıyasıya yarıştı.

Yarışmada birinciliği erkeklerde Ali Öner, kadınlarda Çağla Pekmezci kazandı. Çağla Pekmezci Kasım ayında Malezya'da gerçekleşecek Miss Toursim İnternational yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Miss & Mr Model of Turkey 2019 Jüri koltuğunda; Miss & Mr Model of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük, modacı Hakan Akkaya, Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, özel Op. Dr. Bilgehan Aydın, Dorsay Pırlanta Yöneticisi Özkan Yavuzer, Miss & Mr Model of Turkey 2014 güzeli ve oyuncu İlayda Aydın, sinema ve dizi oyuncusu Akasya Asıltürkmen, Miss & Mr Model of Turkey 2006 birincisi ve model Ece Begüm Yücetan, menajer Mustafa Ayata, tasarımcı Gökhan İldeniz, moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan, , Be Style İmtiyaz Sahibi Beliz Baran ve Kaya İzmir Thermal & convention Genel Müdürü İsa Erdem oturdu.

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