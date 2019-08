Miss & Mr Model of Turkey 2019 birincileri belli oldu

Yarışmada birinciliği erkeklerde Ali Öner, kadınlarda Çağla Pekmezci kazandı. Çağla Pekmezci Kasım ayında Malezya'da gerçekleşecek Miss Toursim İnternational yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Miss & Mr Model of Turkey 2019 Jüri koltuğunda; Miss & Mr Model of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük, modacı Hakan Akkaya, Ci Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, özel Op. Dr. Bilgehan Aydın, Dorsay Pırlanta Yöneticisi Özkan Yavuzer, Miss & Mr Model of Turkey 2014 güzeli ve oyuncu İlayda Aydın, sinema ve dizi oyuncusu Akasya Asıltürkmen, Miss & Mr Model of Turkey 2006 birincisi ve model Ece Begüm Yücetan, menajer Mustafa Ayata, tasarımcı Gökhan İldeniz, moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan, , Be Style İmtiyaz Sahibi Beliz Baran ve Kaya İzmir Thermal & convention Genel Müdürü İsa Erdem oturdu.