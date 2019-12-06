Mirgün Cabas'tan Didem Soydan'a çirkin yorum! Ünlü yazar da tepki gösterdi

Gecenin sunucuları Mirgün Cabas ve Didem Soydan, seyircilerin bir kısmına sırtlarını dönerek sunum yaptı. Didem Soydan'ın sunuma başladıktan bir süre sonra, “Biraz da bu taraf dönelim” demesi üzerine Mirgün Cabas şöyle karşılık verdi: “Ben de başta öyle düşünüyordum, ama senin kıyafetini görünce arkadakiler pek şikayetçi değillerdir diye düşündüm.”

Tören sonrası Didem Soydan'a da espriden rahatsız olup olmadığını soran Hürriyet yazarı Onur Baştürk, Soydan'ın şu yanıtı verdiğini belirtti: "Mirgün’ün öyle bir adam olmadığını çok iyi bildiğim için rahatsız olmadım. Kadınlara saygısı olan bir adam o."

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Baştürk yazısında, "Arkadaş ortamında söylense belki kimse cinsiyetçi olduğunu düşünmezdi o lafların. Ama sahnede söylendiği için Mirgün’ün sözleri patavatsız kaçtı" değerlendirmesinde bulundu.