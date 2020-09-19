Güzel oyuncu Miray Daner, başrolünde oynayacağı Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için imajını yeniledi. Miray Daner’in Saygı dizisindeki yeni imajı şaşkına çevirdi. Miray Daner’in siyah saçlı ve kahküllü hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

BluTV’nin büyük bir heyecanla beklenen projesi ‘Saygı- Bir Ercüment Çözer’ dizisinin başrol oyuncularından Miray Daner, dizide hayat vereceği ‘Helen’ karakterinin imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

İşte Miray Daner’in de yer aldığı çekimlerden kareler:

MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Miray Naz Daner olan Miray Daner Oyunculuğa 7 yaşında başlayarak, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. Miray Daner 15 Ocak 1999 doğumludur.

İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakterine hayat vermiştir.