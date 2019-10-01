Miray Daner'i çabuk unuttu! Kubilay Aka, Bade İşçil'le yeni bir aşka yelken açtı

Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başlayan ve 2,5 yıldır ilişki sürdüren Miray Daner ve Kubilay Aka, geçtiğimiz ağustos ayında ilişkilerini bitirmişti. Çiftin ilişkisinin, Aka'nın Hilal Altınbilek ile yaptığı kaçamak nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Aradan geçen 2 ayın ardından Aka'nın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

MİRAY'I ÇABUK UNUTTU

Posta'nın haberine göre 24 yaşındaki Kubilay Aka, cumartesi günü 17.00’de Beşiktaş’taki bir restoranın terasında meslektaşı Bade İşçil (36) ile görüntülendi.

ÖPÜŞTÜLER!

Baş başa uzun süre sohbet eden ikilinin samimiyeti dikkat çekti. Kubilay Aka’nın Bade İşçil’i dudağından öpmesi ise yeni bir aşka yelken açtıkları şeklinde yorumlandı. Öte yandan Bade İşçil’in, Malkoç Süalp ile 3 yıl süren evliliğinden Azur isimli bir oğlu var.