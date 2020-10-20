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20 Ekim 2020 Salı 17:30 | Son Güncelleme:

Miray Daner'den Kubilay Aka açıklaması

Miray Daner'den Kubilay Aka açıklaması

Uzun süre aşk yaşadıktan sonra ilişkilerine son veren oyuncu çift Miray Daner ve Kubilay Aka'nın yeniden barıştığı iddia ediliyordu. Daner, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

İnternet dizisi “Saygı”da Nejat İşler ve Boran Kuzum’la başrol oynayan Miray Daner, Zincirlikuyu’da bir AVM’den çıkarken görüntülendi. Daner, İbrahim Selim’in youtube programının çekimine katıldı. 21 yaşındaki oyuncu, çıkışta “Magazin Hattı”na konuştu. Miray Daner, “Saygı” dizisindeki rol arkadaşlarını övdü.

Miray Daner’in “Vatanım Sensin” dizisinin ardından ikinci kez partneri olan Boran Kuzum’la sık sık aşk yaşadığı iddiası gündeme geliyordu. Ancak Daner, Kuzum ile yakın arkadaş olduğunu belirtti.

Öte yandan genç yıldıza yeniden barıştığı iddia edilen eski sevgilisi Kubilay Aka da soruldu. “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka, geçen ay koronavirüse yakalanmış ve bir süre setlerden uzak kalmıştı. Daner, eski sevgilisi hakkında derin iç çekti ancak konuşmadı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p class=''>Kurgu:</

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